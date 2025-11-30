A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI BOLOGNA BORGO PANIGALE

Roma, 30 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 3 alle 5:00 di giovedì 4 dicembre, sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Ancona.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova, o di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio.