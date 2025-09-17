A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI BOLOGNA BORGO PANIGALE

Roma, 17 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, dalle 21:00 di giovedì 18 alle 5:00 di venerdì 19 settembre, sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Ancona, per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia di svincolo.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, o la stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.