A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI BITONTO
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI BITONTO
Roma, 18 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione impianti di illuminazione, dalle 22:00 di lunedì 21 alle 6:00 di martedì 22 settembre, sarà chiusa la stazione di Bitonto, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bari sud o di Molfetta.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.