A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI BITONTO
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI BITONTO
Roma, 21 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 24 alle 6:00 di sabato 25 aprile, sarà chiusa la stazione di Bitonto, in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Taranto.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Pescara: Molfetta;
in uscita per chi proviene da Taranto: Bari sud.