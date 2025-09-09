A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI ANCONA NORD

Roma, 9 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di giovedì 11 alle 5:00 di venerdì 12 settembre, sarà chiusa la stazione di Ancona nord, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Pescara, e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consigliano le seguenti stazioni:

-in entrata verso Bologna: Montemarciano;

-in entrata verso Pescara: Ancona sud;

-in uscita provenendo da Bologna: Montemarciano.