A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI ANCONA NORD

Roma, 13 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 novembre, sarà chiusa la stazione di Ancona nord, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Pescara: Ancona sud;

in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna: Montemarciano.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.