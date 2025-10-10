A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA LA STAZIONE DI RIMINI NORD

Roma, 10 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 13 alle 5:00 di martedì 14 ottobre, sarà chiusa la stazione di Rimini nord, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Bologna, in modalità alternata.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Valle del Rubicone o di Rimini sud.