A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA LA STAZIONE DI RIMINI NORD

Roma, 13 gennaio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 gennaio, sarà chiusa la stazione di Rimini nord, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Ancona, in modalità alternata.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Bologna: Valle del Rubicone;

in uscita per chi proviene da Ancona: Rimini sud.