A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA LA STAZIONE DI IMOLA
Roma, 23 gennaio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di lunedì 26 alle 5:00 di martedì 27 gennaio, sarà chiusa la stazione di Imola, in entrata e in uscita, in modalità alternata.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Faenza o di Castel San Pietro.