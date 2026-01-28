A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA LA STAZIONE DI FAENZA

Roma, 28 gennaio 2026 – Sulla A13 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di venerdì 30 alle 6:00 di sabato 31 gennaio, sarà chiusa la stazione di Faenza, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona e in uscita da entrambe le provenienze Bologna e Ancona, in modalità alternata.

In alternativa si consigliano le stazioni di Imola o Forlì.