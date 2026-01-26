A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA LA STAZIONE DI CESENA NORD

Roma, 26 gennaio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 27 alle 5:00 di mercoledì 28 gennaio, sarà chiusa la stazione di Cesena nord, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona, in modalità alternata.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazioni di Forlì o di Cesena.