A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA LA STAZIONE DI BOLOGNA FIERA
Roma, 9 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di mercoledì 11 alle 5:00 di giovedì 12 febbraio, sarà chiusa la stazione di Bologna Fiera, in entrata e in uscita, in modalità alternata.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna San Lazzaro, sulla stessa A14, o la stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.