A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA LA STAZIONE DI BOLOGNA BORGO PANIGALE

Roma, 11 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 13 alle 5:00 di giovedì 14 maggio, sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli e da Ancona, in modalità alternata.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio, o di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.