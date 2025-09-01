A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE IMMISSIONE SULLA D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA VERSO RAVENNA
Roma, 1 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di regolazione idraulica orizzontale, dalle 21:00 di mercoledì 3 alle 5:00 di giovedì 4 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Ancona, il ramo di immissione sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso Ravenna.
In alternativa, si consiglia uscire alla stazione di Faenza, al km 64+500 della A14, percorrere la SP8 ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo.