A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UN NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA SAN LAZZARO
Roma, 25 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 26 alle 5:00 di giovedì 27 novembre, sarà chiusa la stazione di Bologna San Lazzaro, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.
In alternativa, si consiglia di uscire a Bologna Fiera oppure a Castel San Pietro.