A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UN NOTTE LA STAZIONE DI PEDASO

Roma, 8 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 22:00 di martedì 9 alle 5:00 di mercoledì 10 settembre, sarà chiusa la stazione di Pedaso, in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura dell’entrata, Grottammare;

per la chiusura dell’uscita, Fermo Porto San Giorgio.