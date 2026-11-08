A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER TRE ORE NOTTURNE LA STAZIONE DI ANCONA NORD

Roma, 8 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 1:00 alle 4:00 di mercoledì 11 novembre, sarà chiusa la stazione di Ancona nord, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Ancona sud e Montemarciano.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.