A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE L’USCITA DELLA STAZIONE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

Roma, 16 agosto 2024 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni alle barriere di sicurezza a seguito di un incidente, dalle 00:00 alle 4:00 di questa notte, sabato 17 agosto, sarà chiusa la stazione di Acquaviva delle Fonti, in uscita per chi proviene da Bari. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Bari sud.