A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER DUE ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI ORTONA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER DUE ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI ORTONA
Roma, 21 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 2:00 di martedì 24 novembre, sarà chiusa la stazione di Ortona, in entrata verso Pescara.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Pescara sud Francavilla.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Pescara sud Francavilla.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.