A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER DUE NOTTI LA STAZIONE DI BOLOGNA FIERA IN USCITA DA BOLOGNA
Roma, 9 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, nelle due notti di mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Bologna Fiera, in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa, utilizzare la stazione di Bologna San Lazzaro o di Bologna Arcoveggio.