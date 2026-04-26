A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’USCITA DELLA STAZIONE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’USCITA DELLA STAZIONE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Roma, 26 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 23:00 di mercoledì 29 alle 4:00 di giovedì 30 aprile, sarà chiusa la stazione di San Benedetto del Tronto, in uscita per chi proviene da Pescara.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Val Vibrata.