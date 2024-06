A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’USCITA DELLA STAZIONE DI PINETO

Roma, 24 giugno 2024 – Sulla A14 Bologna-Taranto, dalle 23:00 di giovedì 27 alle 4:00 di venerdì 28 giugno, sarà chiusa la stazione di Pineto, in uscita per chi proviene da Bari/Pescara, per consentire attività di ispezione del portale di uscita.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo, al km 363+800.