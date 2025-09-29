A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CIVITANOVA MARCHE MACERATA
Roma, 29 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di martedì 30 settembre alle 3:00 di mercoledì 1 ottobre, sarà chiusa la stazione di Civitanova Marche Macerata, in uscita per chi proviene da Pescara.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Porto Sant’Elpidio.