A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA A13 BOLOGNA-PADOVA
Roma, 3 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 6 settembre, sarà chiuso, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli (da Milano e da Firenze), il ramo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
-da Milano verso Padova: anticipare l’uscita alla stazione di Bologna Borgo Panigale, al km 4+800 della A14, percorrere il Ramo Verde e la Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14 ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio;
-da Firenze verso Padova: anticipare l’uscita alla stazione di Bologna Casalecchio, al km 0+800 del Raccordo di Casalecchio, percorrere la Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14 ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio.