A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA A13 BOLOGNA-PADOVA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA A13 BOLOGNA-PADOVA
Roma, 25 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 26 novembre, sarà chiuso, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, il ramo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
chi proviene da Milano, potrà uscire a Bologna Borgo Panigale, sulla A14, percorrere il Ramo Verde e la Tangenziale di Bologna, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, uscire allo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara e rientrare dallo stesso per poi immettersi in A13, verso Padova;
chi proviene da Firenze, potrà uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologna, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, uscire allo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara e rientrare dallo stesso per poi immettersi in A13, verso Padova.
Di conseguenza, sarà chiuso, per chi percorre la Tangenziale e proviene da Casalecchio di Reno, il Ramo di immissione all’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13.
In alternativa, percorrere la Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14, uscire allo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara e rientrare dallo stesso per poi immettersi in A13, verso Padova.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.