A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA A13 BOLOGNA-PADOVA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA A13 BOLOGNA-PADOVA
Roma, 9 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 11 settembre, sarà chiuso, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, il Ramo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.
Di conseguenza, sarà chiuso, per chi percorre la Tangenziale e proviene da Casalecchio di Reno, il Ramo di immissione all’ingresso di Bologna Arcoveggio, in A13.
In alternativa, chi proviene da Firenze potrà uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio, mentre chi proviene da Milano potrà uscire a Bologna Borgo Panigale, sulla stessa A14, percorrere la Tangenziale verso San Lazzaro di Savena, uscire allo svincolo 7 bis SS64 Porrettana e rientrare dallo stesso nella direzione opposta, verso Casalecchio, per immettersi poi sulla A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.