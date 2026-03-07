A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA A13 BOLOGNA-PADOVA VERSO PADOVA
Roma, 7 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività relative all’ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 10 marzo, sarà chiuso, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, il Ramo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.
In alternativa si consiglia:
per chi proviene da Milano, anticipare l’uscita alla stazione di Bologna Borgo Panigale, al km 4+800 della A14, percorrere il Ramo Verde e la Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14, per poi immettersi sulla A13 ed entrare a Bologna Arcoveggio;
per chi proviene da Firenze, anticipare l’uscita alla stazione di Bologna Casalecchio, al km 0+800 del Raccordo di Casalecchio, percorrere la Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14 e immettersi sulla A13 attraverso la stazione di Bologna Arcoveggio;
proseguire sulla A14 verso Ancona, uscire a Bologna Fiera, al km 15+500 e rientrare dalla stessa stazione in direzione A13/Padova.