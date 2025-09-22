A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA SAN LAZZARO
Roma, 22 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 25 settembre, sarà chiusa la stazione di Bologna San Lazzaro, in entrata verso la A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Bologna Fiera o di Castel San Pietro.