A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA FIERA
Roma, 25 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 27 novembre, sarà chiusa la stazione di Bologna Fiera, in entrata in entrambe le direzioni, verso Ancona e verso la A1 Milano-Napoli.
In alternativa, si consigliano le stazioni di Bologna San Lazzaro, sulla stessa A14, oppure di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.