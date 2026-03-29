A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA FIERA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA FIERA
Roma, 29 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 1 aprile, sarà chiusa la stazione di Bologna Fiera, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia entrare alla stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.