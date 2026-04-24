A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE LA STAZIONE DI LANCIANO
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE LA STAZIONE DI LANCIANO
Roma, 24 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 23:00 di lunedì 27 alle 4:00 di martedì 28 aprile, sarà chiusa la stazione di Lanciano, in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Pescara.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Bari: Val di Sangro;
in uscita per chi proviene da Pescara: Ortona.