A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE LA STAZIONE DI FERMO
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE LA STAZIONE DI FERMO
Roma, 27 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 23:00 di mercoledì 29 alle 4:00 di giovedì 30 luglio, sarà chiusa la stazione di Fermo, in entrata verso Pescara/Bari e in uscita per chi proviene da Bologna/Ancona.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Pescara/Bari: Pedaso;
in uscita per chi proviene da Bologna/Ancona: Porto Sant’Elpidio.