A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA L’USCITA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA BORGO PANIGALE
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA L’USCITA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA BORGO PANIGALE
Roma, 21 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in uscita per chi proviene da Ancona, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo, dalle 21:00 di martedì 24 alle 5:00 di giovedì 26 novembre, in modalità continuativa.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.