A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA BORGO PANIGALE
Roma, 18 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del “ponte sul fiume Lavino”, sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in entrata verso la A1 Milano-Napoli (Milano), dalle 22:00 di venerdì 21 alle 5:00 di lunedì 24 novembre, in modalità continuativa.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Bologna Casalecchio sul Raccordo d Casalecchio, di Bologna Arcoveggio sulla A13 Bologna-Padova, di Valsamoggia sulla A1 Milano-Napoli o alla stazione di Bologna Fiera o di Bologna San Lazzaro sulla stessa A14.