A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA LA STAZIONE DI IMOLA PER AMMODERNAMENTO CAVALCAVIA DI SVINCOLO

Riapertura prevista lunedì 27 novembre

Roma, 14 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività nell’ambito del piano di ammodernamento del cavalcavia di svincolo di Imola, che per specifiche ragioni tecniche devono essere effettuate in assenza di traffico, sarà chiusa la stazione di Imola, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Ancona, dalle 10:00 di lunedì 17 alle 5:00 di giovedì 27 novembre, in modalità continuativa.

Il programma delle attività, condiviso con l’Amministrazione comunale e la Polizia locale e definito con l’obiettivo di minimizzare i disagi alla circolazione autostradale e locale, prevede, in particolare, l’impermeabilizzazione dell’impalcato e il risanamento della pavimentazione stradale con l’impegno quotidiano di un team di professionisti composto da circa 20 maestranze e 4 mezzi d’opera.

In alternativa si potrà utilizzare l’entrata della stazione di Castel San Pietro e l’uscita della stazione di Faenza.