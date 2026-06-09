A14 BOLOGNA-TARANTO: ANNULLATA LA CHIUSURA STANOTTE ENTRATA RIMINI NORD VERSO ANCONA. CONFERMATE LE CHIUSURE NOTTURNE TRATTO RIMINI SUD-RIMINI NORD VERSO BOLOGNA

Roma, 9 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura dell’entrata della stazione di Rimini nord, verso Ancona, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, martedì 9, alle 5:00 di mercoledì 10 giugno, in quanto sono terminati in anticipo, rispetto al programma, i lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

Rimangono confermate, come da programma, le chiusure del tratto Rimini sud-Rimini nord, verso Bologna, per lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 9 e mercoledì 10 giugno, con orario 21:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS72 Consolare Rimini San Marino, SS16 Adriatica, via Tolemaide, via Solarolo, via Orsoleto e rientrare in A14 alla stazione di Rimini nord.