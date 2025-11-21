A14 BOLOGNA-TARANTO: ANNULLATA LA CHIUSURA DELL’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA BORGO PANIGALE
Roma, 21 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, in considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, è stata annullata la chiusura della stazione di Bologna Borgo Panigale, in entrata verso la A1 Milano-Napoli (Milano), che era prevista dalle 22:00 di questa sera, venerdì 21, alle 5:00 di lunedì 24 novembre, in modalità continuativa.