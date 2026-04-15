A14 BOLOGNA-TARANTO: ANNULLATA LA CHIUSURA DEL TRATTO IMOLA-CASTEL SAN PIETRO VERSO BOLOGNA. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO CASTEL SAN PIETRO-IMOLA VERSO ANCONA

Roma, 15 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Imola e Castel San Pietro, verso Bologna, che era prevista dalle 22:00 di sabato 18 alle 6:00 di domenica 19 aprile.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura del tratto Castel San Pietro-Imola, verso Ancona, dalle 22:00 di venerdì 17 alle 6:00 di sabato 18 aprile, per lavori di pavimentazione.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, via San Carlo, SS9 via Emilia, SP610, via Selice e rientrare in A14 alla stazione di Imola.