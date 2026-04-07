A14 BOLOGNA-TARANTO: ANNULLATA LA CHIUSURA DEL TRATTO FOGGIA-SAN SEVERO VERSO PESCARA. CONFERMATA LA CHIUSURA AREA DI SERVIZIO GARGANO EST

Roma, 7 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Foggia e San Severo, verso Pescara, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, martedì 7, alle 6:00 di mercoledì 8 aprile. Rimane confermata la chiusura, nel suddetto orario, dell’area di servizio “Gargano est”, tra Foggia e San Severo, verso Pescara, per lavori di pavimentazione.