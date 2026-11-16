A14 BOLOGNA-TARANTO: ANNULLAMENTO USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA ALLA STAZIONE DI IMOLA
A14 BOLOGNA-TARANTO: ANNULLAMENTO USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA ALLA STAZIONE DI IMOLA
Roma,16 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stato annullato il provvedimento di uscita obbligatoria notturna alla stazione di Imola, che era previsto dalle 21:00 di questa sera, lunedì 16 , alle 5:00 di martedì 17 novembre.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.