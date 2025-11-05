A14 BOLOGNA-TARANTO: AL VIA LAVORI DI AMMODERNAMENTO CALVACAVIA DI SVINCOLO DI IMOLA

Roma, 5 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto all’altezza del km 50, nell’ambito del piano di ammodernamento del cavalcavia di svincolo di Imola, prenderà il via dalla mattina del 17 novembre la fase più intesa delle attività. In particolare, per consentire l’esecuzione di interventi – che per specifiche ragioni tecniche devono essere effettuate in assenza di traffico – sarà chiusa la stazione di Imola, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Ancona, per una durata stimata di 10 giorni.

In questa fase, che vedrà quotidianamente impegnato un team di professionisti composto da circa 20 maestranze e 4 mezzi d’opera, è prevista in particolare l’impermeabilizzazione dell’impalcato e il risanamento della pavimentazione stradale.

Il cronoprogramma, condiviso con l’Amministrazione comunale e la Polizia locale, è stato definito con l’obiettivo di minimizzare i disagi alla circolazione autostradale e locale e prevede fino a lunedì 17 novembre un restringimento della carreggiata del cavalcavia di svincolo con il mantenimento del doppio senso di marcia e della piena fruibilità della stazione, sia in ingresso che in uscita. A partire dalle ore 10 di lunedì 17 novembre invece è programmata la chiusura temporanea dell’uscita da Ancona e dell’entrata per Bologna.

In alternativa, si potrà utilizzare l’entrata della stazione di Castel San Pietro e l’uscita della stazione di Faenza.