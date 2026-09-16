A14 BOLOGNA-TARANTO: AL VIA LA PRIMA FASE DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO DEL CAVALCAVIA DI SVINCOLO DELLA STAZIONE DI BOLOGNA BORGO PANIGALE

Roma, 16 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto prende il via, da venerdì 18 settembre, la prima fase dei lavori di ammodernamento del cavalcavia di svincolo della stazione di Bologna Borgo Panigale.

Gli interventi, condivisi con le istituzioni territoriali, rientrano nel piano di ammodernamento che Autostrade per l’Italia sta portando avanti sulla rete in gestione e sono finalizzati al miglioramento delle prestazioni dell’opera.

Nel corso della prima fase saranno eseguite le lavorazioni più complesse, che necessitano di essere effettuate in assenza di traffico. Pertanto, l’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale, in direzione Ancona, resterà chiusa dalle 22:00 di venerdì 18 settembre, fino al termine delle attività, previsto entro la fine del mese di novembre, prima dei consueti spostamenti per il ponte dell’Immacolata.

In particolare, gli interventi prevedono il risanamento delle spalle e di una porzione dell’impalcato, oltre al potenziamento dei sistemi di drenaggio e di smaltimento delle acque meteoriche.

Il cronoprogramma delle attività è stato pianificato con l’obiettivo di ridurre i tempi di esecuzione e limitare il più possibile l’impatto sulla viabilità, attraverso l’impiego di squadre e mezzi operativi organizzati su doppi turni e, nelle fasi maggiormente impattanti, anche nei giorni festivi.

Per l’intera durata dei lavori, in alternativa all’entrata di Bologna Borgo Panigale, gli utenti diretti verso Ancona potranno utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.

La Direzione di Tronco di Bologna ha inoltre previsto, per tutto il periodo delle attività, il potenziamento del servizio di assistenza, il rafforzamento dei presidi operativi a supporto dell’utenza e l’integrazione della segnaletica dedicata.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.