A14 BOLOGNA-TARANTO: AL VIA I LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA ALLA STAZIONE DI RIMINI NORD

Chiusure notturne propedeutiche nelle notti di mercoledì 8 e giovedì 9 aprile

Roma, 5 aprile 2026 – Nell’ambito del piano di ammodernamento che Autostrade per l’Italia sta portando avanti sull’intera rete in gestione, sulla A14 Bologna-Taranto, a partire da mercoledì 8 aprile, prenderanno il via le attività di riqualifica delle barriere di sicurezza della stazione di Rimini nord.

Il programma delle lavorazioni, condiviso con gli Enti territoriali, è stato definito con l’obiettivo di comprimere al massimo i tempi di intervento, prevedendo l’esecuzione dei lavori attraverso l’impiego di più squadre operanti su turni avvicendati, in modalità continuativa.

Gli interventi prevedono, in particolare, la sostituzione delle barriere di sicurezza esistenti con nuovi dispositivi di ultima generazione, in linea con la vigente normativa. Nel dettaglio, le attività comprenderanno l’installazione di una nuova barriera lungo le rampe di entrata e di uscita della stazione, la posa di barriere bordo ponte sul cavalcavia di svincolo e l’installazione di nuovi attenuatori d’urto.

Il cantiere sarà modulato nelle diverse fasi di lavorazione in modo da garantire l’accesso e l’uscita dalla stazione per l’intera durata delle attività. Saranno previste finestre temporali, esclusivamente in orario notturno, durante le quali la stazione di Rimini nord verrà chiusa per consentire lavorazioni che, per ragioni tecniche, dovranno essere effettuate in assenza di traffico.

Per tutta la durata dei lavori, la Direzione del Terzo Tronco di Bologna ha previsto il potenziamento dei servizi di assistenza alla viabilità e dei presidi alla segnaletica di cantiere.

Al fine di eseguire operazioni propedeutiche all’esecuzione degli interventi principali, si rendono necessari i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 aprile, sarà chiuso il tratto Rimini sud-Rimini nord, verso Bologna, con contestuale chiusura della stazione di Rimini nord in entrata verso Ancona e in uscita da entrambe le provenienze;

-dalle 21:00 di giovedì 9 alle 5:00 di venerdì 10 aprile, sarà chiuso il tratto Rimini sud-Rimini nord, verso Bologna, con contestuale chiusura dell’uscita di Rimini nord da entrambe le provenienze;

-dalle 22:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 aprile, sarà chiuso il tratto Rimini sud-Rimini nord, verso Bologna, con contestuale chiusura della stazione di Rimini nord in entrata verso Ancona e in uscita da entrambe le provenienze.

In alternativa alla chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini sud, si consiglia di percorrere la SS72 Consolare Rimini San Marino, la SS16 Adriatica, via Tolemaide, via Solarolo, via Orsoleto e rientrare in A14 alla stazione di Rimini nord.

In alternativa alla chiusura della stazione di Rimini nord, sarà possibile utilizzare le stazioni di Rimini sud o di Valle del Rubicone.