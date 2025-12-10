A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DI CHIUSURA TRATTO CANOSA-ALLACCIAMENTO A16 VERSO PESCARA
Roma, 10 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, la chiusura del tratto compreso tra Canosa e l’allacciamento con la A16 Napoli-Canosa, verso Pescara, inizialmente prevista dalle 22:00 di mercoledì 10 alle 6:00 di giovedì 11 dicembre, sarà effettuata dalle 22:00 di giovedì 11 alle 6:00 di venerdì 12 dicembre, per consentire attività di ispezione della segnaletica verticale.
Di conseguenza, sarà chiuso il ramo di allacciamento dalla A14, con provenienza Bari, sulla A16 verso Napoli.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Canosa, proseguire sulla SS93 Appulo-Lucana in direzione di Canosa, sulla SP231 Andriese-Coratina verso Cerignola, sulla SS16 adriatica verso Foggia, sulla SP77 Rivolese in direzione di Manfredonia e rientrare sulla A14 alla stazione di Cerignola est;
verso A16/Napoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Canosa, proseguire sulla SS93 Appulo-Lucana in direzione di Canosa, sulla SP231 Andriese-Coratina verso Cerignola, sulla SP96 Pozzo Terrano verso Lavello e sulla SP143 dell’Ofanto ed entrare sulla A16 alla stazione di Cerignola ovest.