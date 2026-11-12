A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 12 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stato aggiornato il programma di chiusura previsto dalle 21:00 di questa sera, giovedì 12, alle 5:00 di venerdì 13 novembre.

In tale orario, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A13 Bologna-Padova e l’allacciamento A1 Milano-Napoli, verso la A1.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “La Pioppa est”, in direzione Milano.

Sarà chiuso anche lo svincolo che dalla A13 Bologna-Padova immette in A14, in direzione A1.

In alternativa, chi da Ancona/Padova è diretto in A1, potrà uscire in A13 Bologna-Padova alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna verso Casalecchio ed entrare sul Raccordo di Casalecchio attraverso la stazione di Bologna Casalecchio.

Le stazioni di Bologna Borgo Panigale, in A14 e di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, non saranno raggiungibili in uscita per i veicoli provenienti da Ancona/Padova.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Arcoveggio, in A13.

Si precisa che la stazione autostradale di Bologna Borgo Panigale, in A14, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni. Ciò comporterà la deviazione sulla SS9 via Emilia, verso Modena, per chi proviene dalla Tangenziale e la contestuale chiusura dei rami di svincolo che dalla SS9 via Emilia, da Modena e da Bologna centro, immettono all’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio.

Rimane confermata la chiusura, sulla stessa A14, del tratto compreso tra l’allacciamento A13 Bologna-Padova e Bologna Borgo Panigale, verso la A1 Milano-Napoli, dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 novembre.

Di conseguenza, per chi percorre la A13 Bologna-Padova e proviene da Padova, sarà chiuso anche lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, in direzione della A1.

Inoltre, le stazioni di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio (R14) e di Bologna Borgo Panigale sulla A14 non saranno raggiungibili in uscita dai veicoli provenienti dalla A14 (da Ancona) o dalla A13 Bologna-Padova (da Padova).

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto allacciamento A13-Bologna Borgo Panigale, verso Firenze, uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, al km 0+600 della A13, percorrere la Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli ed entrare alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio;

per la chiusura del tratto allacciamento A13-Bologna Borgo Panigale, verso Milano, uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, al km 0+600 della A13, percorrere il Ramo Verde ed entrare alla stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto.

Per la chiusura del ramo di immissione dalla A13 Bologna-Padova sulla A14 Bologna-Taranto, uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, al km 0+600 della A13, percorrere la Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli ed entrare alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.

In alternativa alle chiusure delle uscite di Bologna Casalecchio e di Bologna Borgo Panigale: Bologna San Lazzaro, sulla A14, o Bologna Arcoveggio, sulla A13.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.