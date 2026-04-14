A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE TRATTO RIMINI SUD-RIMINI NORD VERSO BOLOGNA

Roma, 14 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Rimini sud e Rimini nord, verso Bologna, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, martedì 14, alle 5:00 di mercoledì 15 aprile. Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne del suddetto tratto, per lavori di pavimentazione, di seguito indicate:

-nelle due notti di mercoledì 15 e giovedì 16 aprile, con orario 21:00-5:00;

-dalle 22:00 di venerdì 17 alle 6:00 di sabato 18 aprile.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS72 Consolare Rimini San Marino, SS16 Adriatica, via Tolemaide, via Solarolo, via Orsoleto e rientrare in A14 alla stazione di Rimini nord.