A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE TRATTO FORLI’-FAENZA VERSO BOLOGNA. CONFERMATA L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI FORLI’

Roma, 22 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Forlì e Faenza, verso Bologna, che era prevista dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 ottobre.

Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne, per lavori di pavimentazione, di seguito indicate:

-dalle 21:00 di giovedì 22 alle 5:00 di venerdì 23 ottobre, sarà chiuso il tratto Forlì-Faenza, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Forlì, percorrere la viabilità ordinaria: SS67 via Ravegnana, SS727 Circonvallazione est, SS9 via Emilia, rotonda delle Ceramiche e rientrare in A14 alla stazione di Faenza;

-dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 ottobre, sarà chiusa l’entrata della stazione di Forlì, in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Bologna: Faenza;

verso Ancona: Cesena nord.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.