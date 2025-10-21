A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE TRATTO CASTEL SAN PIETRO-BOLOGNA SAN LAZZARO VERSO BOLOGNA

Roma, 21 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, la chiusura del tratto compreso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, verso Bologna, inizialmente prevista dalle 21:00 di martedì 21 alle 5:00 di mercoledì 22 ottobre, sarà effettuata dalleE 22:00 di venerdì 24 alle 6:00 di sabato 25 ottobre, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del ponte “sul torrente Idice”.

Di conseguenza, nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 ottobre, l’area di servizio “Sillaro est” sarà regolarmente aperta mentre sarà chiusa dalle 21:00 di venerdì 24 alle 6:00 di sabato 25 ottobre.

In alternativa alla chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, SP31, via Stradelli Guelfi, via Caselle e rientrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro.