A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ANDRIA-CANOSA VERSO PESCARA

Roma, 7 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Andria Barletta e Canosa, verso Pescara, che era prevista dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 6:00 di giovedì 9 luglio, per consentire lavori di pavimentazione.

Restano confermate, come da programma, le seguenti chiusure del suddetto tratto:

-dalle 22:00 di questa sera, martedì 7, alle 6:00 di mercoledì 8 luglio;

-dalle 22:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 luglio.

Contestualmente saranno chiuse l’area di servizio “Canne della Battaglia est” e l’area di parcheggio “Monterotondo est”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Andria Barletta, immettersi sulla SS170 Dir., verso Barletta, procedere poi sulla SS16 adriatica in direzione di Foggia e sulla SS93 Appulo-Lucana verso Canosa, per rientrare in A14 alla stazione di Canosa, verso Pescara.