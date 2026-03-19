A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI PORTO SANT’ELPIDIO
A14 BOLOGNA-TARANTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI PORTO SANT’ELPIDIO
Roma, 19 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, è stato aggiornato il programma delle chiusure della stazione di Porto Sant’Elpidio.
La suddetta stazione sarà chiusa, per consentire lavori di pavimentazione, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di questa sera, giovedì 19, alle 6:00 di venerdì 20 marzo, sarà chiusa in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Pescara.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Ancona: Civitanova Marche;
in uscita per chi proviene da Pescara: Fermo;
-dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 marzo, sarà chiusa in entrata verso Ancona.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Civitanova Marche.